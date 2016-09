Vrouwen Hovocubo klaar voor ’warming-up’

HOORN - De eredivisie zaalvoetbal voor vrouwen ging afgelopen weekend van start. Het Hovocubo van trainer Rudy Monden komt desondanks pas vrijdag om 21.30 uur voor het eerst in actie. In eigen hal is Sportstars de tegenstander.

Door Vincent Schot - 21-9-2016, 15:39 (Update 21-9-2016, 15:39)

,,Wij zouden de competitie beginnen tegen OS Lusitanos, maar die ploeg trok zich op het allerlaatste moment terug. Waardeloos natuurlijk’’, zegt Monden. Het onderstreept volgens hem het belang van de weg die Hovocubo na het eerste jaar damesvoetbal is ingeslagen. ,,Wij zetten in op de...