Unieke reeks Fleur Swagerman

Foto Marcel Rob Direct in de eerste omloop onderstreept Fleur Swagerman haar suprematie nog maar eens. Classic Bennesse wordt op zo’n achterstand gezet dat hij niet op de foto staat.

MEDEMBLIK - Fleur Swagerman heeft de kortebaan van Medemblik op haar naam geschreven. Voor de vierjarige merrie van de Andijker familie Swagerman was het in een maand tijd alweer haar derde zege op rij. Een unieke reeks.

Door Vincent Schot - 19-9-2016, 21:22 (Update 19-9-2016, 21:22)

„Het is ongelooflijk”, zegt Klaas Swagerman al vroeg op de dag over de ongekende successen van zijn paard. Met een schuin oog houdt hij ondertussen de Nieuwstraat in de gaten. Andrea Swagerman, samen met Co Swagerman de twee andere paarden van de familie die deze...