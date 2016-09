Huiswerk voor Always Forward

Foto Henk de Weerd Always Forward-spits Mike Lieshout schermt de bal af

HOORN - Gelaten deelt hij na afloop felicitaties uit aan de tegenstander, die zojuist winnend van het veld is gestapt. De berusting bij Always Forward-aanvoerder Stacey Majoor illustreert eigenlijk perfect het optreden van zijn ploeg deze zondag, tegen VVS’46.

Door Hessel Waardenburg - 18-9-2016, 22:50 (Update 18-9-2016, 22:50)

„Waar het aan lag weet ik niet, maar er was totaal geen beleving vandaag”, analyseert Majoor het optreden van zijn team. „Zelf was ik ook niet vooruit te branden. Dit had ik voor de wedstrijd ook niet aan zien komen.”, aldus een balende...