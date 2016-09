Punt gered dankzij ’Gio’

Foto Henk de Weerd Wesley Kessing (r) wint het duel met een Graftdijk-speler.

SCHELLINKHOUT - Na één helft van totale dominantie is Schellinkhout er niet in geslaagd winnend van het veld te stappen in het duel met Graftdijk. De ploeg van trainer Niels Kaan mocht uiteindelijk zelfs de handjes dichtknijpen dat het 2-2 stond na negentig minuten.

Door Richard Vermeer - 18-9-2016, 22:44 (Update 18-9-2016, 22:44)

De blessuretijd van de eerste helft loopt en Schellinkhout krijgt een vrije trap. De ploeg van Kaan heeft kans op kans gemist in de eerste 45 minuten, maar krijgt nog één mogelijkheid om met een voorsprong de rust...