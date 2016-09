Boekweit briljant in de blessuretijd voor Spirit’30

Foto: Marcel Rob Spirit’30-aanvaller Patrick Oud kan niet verhinderen dat KGB-aanvoerder René Spruit de bal passt. Joost Wagemaker (5) kijkt toe.

HOOGKARSPEL - Met een briljant moment redde Arjen Boekweit zaterdagavond een punt voor Spirit’30 in de derby tegen KGB: 1-1. Zijn kunststukje in de blessuretijd van het duel was een zinderend slotakkoord van de drukbezochte krachtmeting in Hoogkarspel.

Door Pim Soeters - 18-9-2016, 22:36 (Update 18-9-2016, 22:36)

Op het moment dat niemand het meer verwachtte, sloeg Boekweit toe. Toine Kors speelde de bal in op de ervaren speler, die zich in een nagenoeg onmogelijke positie bevond. Tegen de achterlijn - op een meter of drie van het doel - en met...