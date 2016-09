Jens Bakker en de strijd op ’10’

Foto Henk de Weerd De Zouaven-aanvaller Alpha Kashama, hier in duel met Zaanlandia-verdediger Reduan Magouz, geeft even later de assist op Emanuel Davies, die voor 3-3 zorgt.

GROOTEBROEK - Van klassieke linksbuiten naar spelverdeler op het middenveld. Het is een onbekende route voor menig flankspeler. Toch lijkt het Jens Bakker wel degelijk goed af te gaan.

Door David Bakker - 18-9-2016, 22:20 (Update 18-9-2016, 22:20)

De middenvelder van De Zouaven transformeerde van klassieke linksbuiten, naar ’zwervend vanaf links’ tot een diepgaande centrale middenvelder. ,,Teamgenoten en trainers zeiden dat ik mij meer op een plek in de as moest gaan focussen om een basisplaats te veroveren.” Dat zat er namelijk vorig jaar nog niet in. Een paar invalbeurten, meer...