Hollandia met tien man in extremis langs Dieze West

ZWOLLE - Bijna de gehele wedstrijd speelde zijn ploeg met tien man. Al na vijf minuten werd Nick de Wit met rood van het veld gestuurd en verzilverde Saba Gwedelidze de toegekende strafschop.

Door David Bakker - 18-9-2016, 22:03 (Update 18-9-2016, 22:03)

Maar Hollandia-trainer Charles van Altena raakte niet in paniek, voerde een paar tactische veranderingen door en bleef geloven in een goed resultaat op bezoek bij het Zwolse Dieze West. ,,Het belangrijkste was dat we geduldig zouden blijven en op de counter gingen spelen. Dat is volgens mij volledig legitiem...