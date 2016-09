Westfriesland SEW komt ’rukstart’ niet te boven

Foto Henk de Weerd Handbal Venlo trekt Lisa Bos het shirt van het lijf om haar van schieten af te houden.

NIBBIXWOUD - ,,Onze start was gewoon ruk’’, windt Westfriesland SEW-speelster Olga Swagerman er vlak na de wedstrijd tegen Cabooter Group Hanbal Venlo geen doekjes om. Met haar ploeg heeft ze zojuist in eigen huis met 23-26 verloren en dat verschil van drie treffers maakten de Limburgers al in de eerste tien minuten.

Door Matthijs Stapel - 18-9-2016, 15:33 (Update 18-9-2016, 15:33)

Er zijn amper zes minuten gespeeld als trainer Ronald van de Kamp al genoodzaakt is om een time-out aan te vragen. Hij heeft in de beginfase dan al een aantal...