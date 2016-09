Hoornse zwemmer Bas Takken net niet op het podium in Rio

Foto De Zwemkroniek Takken (links) met ploegmakker Duncan van Haaren in de omkleedruimte in Rio.

RIO DE JANEIRO - ,,Ik heb alles gegeven, maar kwam net iets tekort’’, luidt de analyse van Bas Takken over zijn optreden op de 400 meter vrije slag (4.05,46 minuten) tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Het leverde de 17-jarige Hoornaar de meest ondankbare plaats denkbaar op: de vierde.

Door Marcel Tabbers - 16-9-2016, 13:11 (Update 16-9-2016, 13:11)

Dat er echt een medaille in zat op zijn derde en laatste onderdeel was donderdag al duidelijk na de ochtendseries. Takken plaatste zich met een tweede tijd voor de finale. In...