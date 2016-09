Voor Helder telt alleen de titel met Aartswoud

AARTSWOUD - Hij staat bekend als een levensgenieter en zijn kapsel is een levende herinnering aan Herman Brood. Maar toch is Marc Helder meer dan alleen een bohemien. De 44-jarige Aartswouder is al jaren het boegbeeld van de schaakclub uit zijn dorp.

Door Warner de Weerd - 15-9-2016, 20:15 (Update 15-9-2016, 20:15)

De pijn van het vorige seizoen zit nog diep bij Helder. Aartswoud verloor het gros van zijn wedstrijden in de landelijke derde klasse met minimale cijfers, maar het gevolg is wel dat twee jaar na de historische promotie de dorpsclub...