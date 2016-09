Carrière turnster Margo van der Steen ten einde

Archieffoto Spikes Fotografie Van der Steen kon haar sport niet langer meer combineren met haar nieuwe studie.

OPMEER - Een avontuur als topsporter in de eredivisie, een overstap naar de eerste divisie en een clubwissel. Het is slechts een korte omschrijving van de loopbaan van Kracht en Vriendschap Opmeer-turnster Margo van der Steen. Die loopbaan is nu tot een abrupt einde gekomen, want de zeventienjarige Schagense is gestopt met turnen. Ze kon haar sport niet langer meer combineren met haar nieuwe studie.

Door Lisa Deen - 14-9-2016, 21:57 (Update 14-9-2016, 21:57)

Van der Steen is dit jaar namelijk begonnen met de studie oefentherapie mensendieck aan de Hogeschool van...