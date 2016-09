Enkhuizer volleybaltalent hoopt op minuten bij Compaen

Foto Tjerk Laan De mogelijkheid om bij heren 1 van Compaen mee te trainen deed Jesper van Muijden besluiten de stap naar Oostzaan te maken.

ENKHUIZEN - Al op zevenjarige leeftijd besluit Jesper van Muijden het voetbal te laten voor wat het is en zijn volleyballende broer achterna te gaan. Een schot in de roos, zo blijkt. Bij Madjoe uit zijn woonplaats Enkhuizen brengt hij zijn eerste jaren in het volleybal door, tot hij deze zomer wordt gevraagd door topdivisionist Compaen uit Oostzaan. Een op het oog mooie overgang, waar hij desondanks toch even over moest nadenken.

Door Hessel Waardenburg - 13-9-2016, 19:53 (Update 13-9-2016, 19:53)

„Madjoe is natuurlijk toch de club waar je al van...