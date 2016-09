Winnen voor het oog van de familie

Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus Het confettikanon gaat af voor Leanne Fanoy als zij door het finishdoek gaat in Almere.

ALMERE - Negen jaar is Leanne Fanoy als haar ouders Venhuizen verruilen voor Abu Dhabi. Het meisje dat in het West-Friese dorp handbalt bij De Valken en graag paardrijdt gaat in de Verenigde Arabische Emiraten in eerste instantie voetballen en volleyballen. Tot ze op haar zeventiende in aanraking komt met de triatlonsport. Fanoy is op slag verliefd op de combinatie van zwemmen, fietsen en hardlopen. Ze blijkt een uitzonderlijk talent te zijn. Zaterdag maakte de inmiddels bijna twintigjarige triatlete voor het eerst haar opwachting in een wedstrijd in haar geboorteland. Voor het oog van haar familie won zij Challenge Almere-Amsterdam.

Door Vincent Schot - 12-9-2016, 21:49 (Update 12-9-2016, 21:49)