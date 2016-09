Jeugdigheid nekt Zwaagdijk

Foto Marcel Rob HSV-Sport-verdediger Pascal Appelmanzorgt er met een tackle voor dat Zwaagdijk-aanvaller Ruud Beers zijn aanval niet kan voorzetten.

HOORN - Na het laatste fluitsignaal van arbiter Paul verzamelen beide trainers hun ploeg om zich heen voor een korte evaluatie. Enkele woorden volgen, waarna er bij de thuisploeg een luid applaus klinkt. De bezoekers zijn een stuk stiller en druipen hevig teleurgesteld af richting de douches.

Door Hessel Waardenburg - 11-9-2016, 22:16 (Update 11-9-2016, 22:16)

Het zegt alles over deze wedstrijd tussen HSV Sport en Zwaagdijk. Waar Zwaagdijk tot vijf minuten voor tijd op rozen zit en mag hopen op een stunt, zijn het de gastheren die even later als...