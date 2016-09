MOC doet één helft mee tegen HOSV

foto Marcel Rob Vertwijfeling en teleurstelling bij MOC nadat HOSV de 3-4 maakt

MIDWOUD - Na een wervelende eerste helft en een 3-0 voorsprong, is MOC er niet in geslaagd de tweede wedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. In eigen huis was HOSV uiteindelijk met 4-5 te sterk.

Door Richard Vermeer - 11-9-2016, 22:11 (Update 11-9-2016, 22:11)

De 4-0 nederlaag tegen VZV van vorige week lijkt niet al te lang na te dreunen in Midwoud. Want hoewel het duel met HOSV begint met een enorme kans voor de bezoekers, neemt MOC al snel het initiatief.

De tegenstander wordt onder druk gezet en de...