De Raymond Verheijen van Spierdijk

SPIERDIJK - Met een wel heel smalle selectie het hele seizoen doorkomen. Het lukte hem vorig jaar. Met een kampioenschap als resultaat. Dit seizoen is handhaving het doel en daar moet een fitte selectie voor gaan zorgen. Zijn ploeg rent, scheurt, trekt, schreeuwt en kan in de slotfase bij elke actie nog kracht zetten. De wil is er, de finesse niet. St. George-trainer Frank Knijn ziet zijn ploeg niet scoren en moet de overwinning aan Texel’94 laten. ,,Wel goed zuur ja, omdat we absoluut niet de mindere waren.”

Door David Bakker - 11-9-2016, 22:07 (Update 11-9-2016, 22:07)