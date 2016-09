Alpha even het mannetje

Foto Marcel Rob Ook middenvelder Jens Bakker - hier in duel met Tom Overtoom (2) - kan volgens Kashama een prima steekpass geven.

GROOTEBROEK - Alpha Kashama maakte vorig jaar zomer de overstap van Zilvermeeuwen naar De Zouaven. Op de tribune in Grootebroek werden de techniek en vooral de snelheid van de vleugelspits al snel geroemd, maar kritiek was er ook. De voetballer - in zijn laatste seizoen in Zaanse dienst goed voor zeventien treffers - heeft in het roodgrijs immers wel heel veel kansen nodig om een goal te maken. Tegen De Blokkers is Kashama in ieder geval voor even het mannetje. Met twee treffers beslist hij een wedstrijd die lang op 0-0 af leek te stevenen.

Door Vincent Schot - 11-9-2016, 21:58 (Update 11-9-2016, 21:58)