Durf ontbreekt bij Hollandia

Foto: Marcel Rob Hollandia-speler Clifton Gorissen passeert JOS/Watergraafsmeer-verdediger Raynick Damasco.

HOORN - Na twee zeges is Hollandia weer eens tegen een nederlaag aangelopen. In Hoorn was het geslepen JOS/Watergraafsmeer te sterk voor de jonkies van Hollandia: 0-2.

Door Pim Soeters - 11-9-2016, 21:55 (Update 11-9-2016, 21:55)

,,We raken hiervan niet in de war’’, stelde Hollandia-trainer Charles van Altena, die na de twee zeges op rij de loftrompet ook nog niet luidde. ,,We hebben een talentvolle groep en kunnen een hoop bereiken. Maar we zijn er nog lang niet’’, toonde de oefenmeester zich realistisch. Om daar kritisch aan toe te voegen: ,,Vandaag...