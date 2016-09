Entius wint uitputtingsslag in het Streekbos

Foto Marcel Rob Evert Visser heeft zijn blik stevig gericht op het eindpunt van de hindernis. Bekijk Fotoserie

GROOTEBROEK - Bovenop de balk van de laatste hindernis balt Jurien Entius uit Hoorn zijn vuisten richting het publiek. Terwijl de spreekstalmeester van dienst bijna met overslaande stem van enthousiasme zijn bewondering voor hem uitspreekt, geniet Entius van het moment. Hij is zojuist met een touw tot een hoogte van meter of twee geklommen en heeft daarmee hindernis 55 bijna volbracht. Voor hem wacht alleen nog de afsprong en een paar meter richting de bel. Van zijn achtervolgers is nog geen spoor te bekennen. Via het touw glijdt hij naar beneden, klapt in zijn handen en sjokt dan ook naar de bel. Een grote grijns verschijnt op zijn gezicht als hij deze luidt.

Door Matthijs Stapel - 11-9-2016, 21:21 (Update 11-9-2016, 21:21)