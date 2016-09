Fanoy sterkste in Challenge Almere

Foto Studio Kastermans Leanne Fanoy in Almere.

ALMERE - Leanne Fanoy heeft zaterdagmiddag tijdens de Challenge Almere-Amsterdam de halve triatlon op haar naam geschreven. De uit Venhuizen afkomstige triatlete tekende in 4.26:19 uur voor 1.9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21.1 kilometer hardlopen.

De tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten wonende Fanoy kwam na 29:13 minuten als eerste uit het water. ,,Daar ben ik blij mee want dat is mijn minste onderdeel. Mijn tijd had nog wat sneller gekund, maar doordat ik voorop zwom kon ik geen ’benen’ volgen en omdat ik de zon tegen had, heb ik volgens mij geen heel rechte lijnen gezwommen.’’

Op de fiets werd Fanoy voorbij gestoken door drie andere vrouwen. ,,Die eerste reed bij mij weg, maar die andere twee kon ik redelijk in het zicht houden’’, blikt de negentienjarige triatlete terug. Op haar favoriete slotonderdeel had zij het gat met de nummers twee en drie in de wedstrijd snel weer gedicht. ,,Ik begon met een achterstand van drie, vier minuten op de koploper. Gelukkig kon ik ook dat dat nog goedmaken. In de laatste ronde kreeg ik alleen zulke steken dat ik even dacht aan opgeven. Ik heb doorgebeten en met nog twee kilometer te gaan wist ik dat ik zou gaan winnen.’’