Spektakel blijft nog uit bij Zwaluwen’30

HOORN - Zwaluwen’30 is er ook in het tweede competitieduel van het seizoen niet in geslaagd om te scoren. Tegen Montfoort kreeg de ploeg van trainer Ron van der Gracht zaterdagmiddag een paar kleine kansjes, maar doelpunten bleven opnieuw uit. Omdat ook de tegenstander maar weinig gevaarlijke situaties creëerde was de uitslag een logische: 0-0.

Door Bryan Broedersz - 10-9-2016, 21:58 (Update 10-9-2016, 22:09)

,,We gaan voor 26 keer de nul’’, lacht Van der Gracht terwijl hij in gesprek is met zijn aanvoerder, middenvelder Wietse van Diepen. Wat dat betreft is...