Veerhuys klaar voor terugkeer in de eredivisie

Foto Marcel Rob Maarten Zuiker onderweg naar de 2-0 van Veerhuys in het bekerduel met Salaam.

HOORN - Na een absentie van één seizoen keert Veerhuys terug in de eredivisie. Over zeven dagen opent de Hoornse ploeg in eigen huis het bal tegen ’t Knooppunt. Vrijdagavond tankte de formatie van coach Antoine Gooyers nog wat extra vertrouwen voor die ontmoeting. In de eigen Vredehof werd er in de eerste ronde van het bekertoernooi met ruime cijfers gewonnen van Salaam: 8-1.

Door Vincent Schot - 10-9-2016, 0:06 (Update 10-9-2016, 0:06)

Wat op papier een gemakkelijk loting leek, blijkt nog een behoorlijke kluif te zijn. Zodra Salaam uit de...