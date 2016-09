’VZV alles behalve een makkelijke prooi’

NIBBIXWOUD - Voor Westfriesland SEW staat zaterdagavond de tweede wedstrijd van het seizoen op het programma. De Nibbikkers gaan op bezoek bij VZV.

Dat de ploeg uit ’t Veld afgelopen seizoen nog een niveau lager speelde, maakt deze volgens SEW-trainer Ronald van de Kamp niet minder gevaarlijk. ,,Alles lukt daar. Ze lopen dus al een paar jaar polonaise. Ze werden kampioen en wonnen zaterdag ook direct hun eerste wedstrijd in de eredivisie. Bovendien spelen ze al een aantal jaar in nagenoeg dezelfde samenstelling.’’

Van de Kamp gaat dit seizoen met SEW voor een plekje bij de beste vijf van de reguliere competitie. Tegenstanders als VZV lijken dan een zekere prooi te moeten zijn. ,,Nou, thuis in ieder geval. Daar winnen is een stuk lastiger vanwege de kleine hal en het publiek dat er zo dicht op zit. Uiteraard is winnen wel de insteek.’’

Het goede spel tegen Dalfsen van afgelopen zaterdag biedt goede hoop op een West-Friese zege. ,,Wij zijn een ploeg in opbouw. Dat kost tijd. Zaterdag hebben we laten zien al best ver te zijn. Hopelijk zetten we tegen VZV een volgende stap.’’

VZV-Westfriesland SEW begint zaterdagavond om 20.30 uur.

