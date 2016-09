Een krachtmeting tussen twee clubs met zelfvertrouwen

HOORN - Voor hoofdklasser Hollandia staat dit weekend de tweede thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. De ploeg van trainer Charles van Altena neemt het zondag op tegen JOS/Watergraafsmeer.

Het duel op het Julianapark is een treffen tussen twee clubs met de wind in de zeilen. Hollandia boekte na de valse start tegen debutant SJC (1-0) twee zeges op rij. De roodwitten wonnen thuis met liefst 8-1 van RKHVV en bonden vorig weekend ook SWZ Sneek aan de zegekar, zij het met een minimale zege: 0-1.

De Amsterdammers op hun beurt kenden een nog betere seizoensstart. Door JOS/Watergraafsmeer werd nog niet verloren. Na een zege op De Meern (1-2) volgde een gelijkspel tegen ADO’20 (2-2) en werd er in de laatste speelronde gewonnen van De Bataven (1-0).

Deze pikstart resulteert voor de hoofdstedelingen na drie wedstrijden in een eerste plaats op de ranglijst. Deze wordt gedeeld met ADO’20. Hollandia is een plekje lager terug te vinden in de stand. Ook deze tweede plek wordt gedeeld. Met SJZ in dit geval.

Hollandia-JOS/Watergraafsmeer begint zondag om 14 uur.