Rugby Club West-Friesland buigt negatieve spiraal om

Archieffoto Esmee Ax Volgens Mike Joris (met bal) is het gerenoveerde Rugby Club West-Friesland klaar voor het nieuwe seizoen.

HOORN - Nadat de club in twee jaar tijd promoveerde van de vierde naar de tweede klasse kwam Rugby Club West-Friesland afgelopen seizoen in een negatieve spiraal terecht. Trainer John Dudink stapte op vanwege een gebrek aan beleving en trainingsopkomst en geblesseerde spelers konden niet worden vervangen omdat het niveau waarop inmiddels werd gespeeld te hoog was voor hun onervaren vervangers. Het resulteerde erin dat de club zich tijdens het seizoen moest terugtrekken uit de competitie en daarmee automatisch degradeerde naar de derde klasse. Zondag staat hierin de eerste wedstrijd op het programma. Op eigen veld is RC Den Helder de tegenstander.

Door Vincent Schot - 9-9-2016, 10:37 (Update 9-9-2016, 10:59)