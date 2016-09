Pim Schipper wil er weer staan als het moet

Pim Schipper werkte deze zomer bij zijn nieuwe ploeg, Team Plantina, vooral aan de basis, zijn fysieke gestel.

HEERENVEEN - Schaatser Pim Schipper was vorig seizoen naar eigen zeggen goed. Toch ontbrak de sprinter uit Medemblik tijdens de grote wedstrijden. Daar moet deze winter verandering in komen. ,,Ik wil er weer staan als het moet.’’

Door Vincent Schot - 8-9-2016, 14:28 (Update 8-9-2016, 14:28)

Zevenentwintig is Schipper inmiddels, prof sinds het seizoen 2008-2009. Veel jongens die hij in zijn beginjaren tegenkwam op het ijs zijn inmiddels gestopt. Bang dat dit ook zijn lot was na een minder zichtbare winter in dienst van de Beslist-ploeg is hij nooit geweest. Toch...