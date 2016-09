De bank als springplank

Foto Martin de Haan Martijn Reus op de trampoline van zijn nieuwe club, Triffis Alkmaar.

BOVENKARSPEL - Bij Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec (GTS) werd Martijn Reus (14) zaterdag gehuldigd voor zijn prestaties tijdens het NK. Voor de Bovenkarspeler, die in juni brons won bij de jeugd A, was het direct een officieel afscheid van de club waar hij zijn loopbaan begon. Hij is overgestapt naar Triffis Alkmaar.

Door Lisa Deen - 7-9-2016, 15:51 (Update 7-9-2016, 15:51)

In Alkmaar traint Martijn vier keer per week. ,,Ik heb nu nog last van een rugblessure, maar als dat over is ga ik vijf keer in Alkmaar trainen. Dat is...