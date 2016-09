Paratriatleet Geert Schipper kijkt zijn ogen uit in Rio

Joselia Vos Paratriatleet Geert Schipper ging al tijdens het Test Event in 2015 op de foto voor het Christusbeeld dat boven Rio uittorent.

RIO DE JANEIRO - ,,Het komt nu toch wel even binnen’’, klinkt het door de telefoon. Het is dinsdagochtend 6.15 uur in Rio de Janeiro als Geert Schipper de gordijnen van zijn slaapkamer opendoet. Even valt hij stil. Nog niet eerder zag de Spanbroeker zijn onderkomen voor de komende twee weken bij daglicht. Een avond eerder immers kwam hij pas aan in het paralympisch dorp. ,,Nu ik zo naar buiten kijken besef ik pas echt dat dit het resultaat is van vier jaar keihard werken.’’ Zaterdag start hij op de paralympische triatlon.

Door Vincent Schot - 6-9-2016, 13:46 (Update 6-9-2016, 14:05)