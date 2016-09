‘Je bent nooit te oud dit te doen’

Foto Theo Groot Evaline Kruyssen op het fietsonderdeel.

ABBEKERK - Het ‘Lang zal ze leven’ klinkt als ze de finish passeert. Evaline Kruyssen zet even aan op het plein voor het dorpshuis van Abbekerk. Precies op haar vijftigste verjaardag zwemt, fietst en loopt ze de achtste triatlon, terwijl ze vorig jaar alleen nog maar liep in een team. Trots: ,,Zo zie je maar, ook op je 50e ben je nooit te oud om dit te doen.’’

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 22:28 (Update 4-9-2016, 22:28)

De triatlon is het sportieve hoogtepunt van het jaar in Abbekerk. Een dorpsfeestje, want...