Een droomstart in Blokker

Foto Theo Groot De Blokkers-verdediger Tom Overtoom tekende in de eerste twintig minuten voor twee assists.

BLOKKER - ,,Een droomstart’’, lacht Tom Overtoom zijn tanden bloot. Het is een treffende omschrijving van de rentree die hij zojuist met De Blokkers heeft gemaakt in de tweede klasse. Op het eigen kunstgras wordt Alkmaarsche Boys met 4-1 geklopt. ,,En ik dacht nog wel dat dit een kampioenskandidaat was, gezien de versterkingen die ze erbij hebben gekregen.’’

Door Vincent Schot - 4-9-2016, 21:57 (Update 4-9-2016, 21:57)

De verdediger speelt vooral in de beginfase een hoofdrol. In een tijdsbestek van amper twintig minuten tekent hij voor twee assists. ,,Die ballen kwamen...