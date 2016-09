Verbeek wint in China ondanks 8 tellen

Verbeek in China.

ZHENGZHOU HENAN - De Hoornse kickbokser Santino Verbeek heeft een succesvol weekend achter de rug in China. In Zhengzhou Henan won de vechter van Sokudo Gym tijdens het gala Battle of Champions in de klasse tot 86 kilo van zijn opponent Guo Qiang.

Door Vincent Schot - 4-9-2016, 18:59 (Update 4-9-2016, 18:59)

,,In de eerste ronde domineerde ik direct met stoten en lowkicks, maar ik had wel in de gaten dat ik moest oppassen voor zijn stoten. Die waren namelijk goed hard’’, vertelt Verbeek vanuit China. Ook in de tweede ronde was de Hoornaar de betere van de twee. Vooral met zijn lowkicks bezorgde hij Qiang een pijnlijke avond.

,,In de derde ronde kon ik nog een tandje bijzetten. Ik wist dat ik deze partij ging winnen’’, vervolgt Verbeek. Toen de laatste tien seconden wegtikten ging het toch nog bijna mis voor de pupil van Ernesto Hoost. ,,Die jongen ging risico’s nemen door volle bak te gaan maaien. Ik liep tegen een rechtse aan en daar was ik enigszins van aangeslagen, maar gelukkig ging de bel. Nadat die klonk gaf de scheidsrechter mij alsnog acht tellen. Toen dacht ik dat ze mij een oor probeerden aan te naaien want zo mag je iemand niet uittellen.’’

Door de jury werd Verbeek desondanks als winnaar aangewezen.