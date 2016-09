Spirit’30 laat DWOW te lang in leven

HOOGKARSPEL - ,,Het was niet goed, maar ik ben erg blij met deze drie punten’’, zegt Spirit’30-trainer Jorgen Heurter na afloop van het met 3-1 gewonnen thuisduel met DWOW. ,,Maar natuurlijk kan het veel beter. In balbezit kunnen en moeten we nog stappen maken en het verbaasde me hoe lang we onze tegenstander in leven hielden. We hadden het na de 1-0 gelijk moeten afmaken, maar door een aantal gemiste kansen neem je geen afstand en maak je het jezelf nog erg moeilijk.’’

Door Johan Koomen - 4-9-2016, 18:09 (Update 4-9-2016, 18:09)