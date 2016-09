Zwaluwen’30 begint met remise

VOLENDAM - Het volledig gerenoveerde Zwaluwen’30 is het seizoen begonnen met een gelijkspel. In Volendam hield de ploeg van trainer Ron van der Gracht zaterdagmiddag RKAV Volendam op 0-0.

Door Hans Beemster - 4-9-2016, 17:30 (Update 4-9-2016, 17:30)

De Hoornse oefenmeester betitelde de oranjehemden vooraf als titelfavoriet. Zelf zei hij nog wel even de tijd nodig te hebben om van zijn selectie een ingespeeld geheel te maken. Behalve veel inzet en goede wil, had zijn ploeg in het vissersdorp niet veel te bieden. Zwaluwen’30 was aanvallend onmachtig en zag pas vijf...