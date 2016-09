Een welverdiend applaus voor verliezend Westfriesland SEW

WOGNUM - Er staat nog anderhalve minuut zuivere speeltijd op de klok als het ’SEW, SEW, SEW’ van de tribunes van De Bloesem rolt. Regerend landskampioen Sercodak Dalfsen gaat weliswaar nog aan de leiding, maar de thuisclub heeft zich na een slechte fase terug geknokt tot 21-22. Een stunt hangt in de lucht voor de handbalsters van Westfriesland SEW en het thuispubliek hoopt de ploeg met de verbale steun het beslissende zetje te geven. Alle goede bedoelingen ten spijt valt de gelijkmaker niet. Aan de andere kant wordt het duel in het slot gegooid. Als de zoemer klinkt, volgt desondanks een lang en warm applaus. Het is welverdiend.

Door Vincent Schot - 4-9-2016, 1:27 (Update 4-9-2016, 1:28)