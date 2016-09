Opperdoes krijgt een lesje in effectiviteit

Foto Theo Groot Opperdoes-aanvaller Tamo Karapetian is zijn bewaker van EVC te snel af.

OPPERDOES - De rentree van Opperdoes in de tweede klasse is dit weekend uitgelopen op een teleurstelling. De wedstrijd tegen EVC was gedoemd om in 0-0 te eindigen, maar viel door twee persoonlijke fouten uiteindelijk toch de kant op van de Edammers: 0-2.

Door Bryan Broedersz - 3-9-2016, 23:17 (Update 3-9-2016, 23:17)

In de eerste helft viel er voor het publiek weinig te genieten. De kansen waren schaars en zodra er zich al eens een aan leek te dienen voor één van beide ploegen, werd deze verijdeld. Zo voorkwam Peter Smit...