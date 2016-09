Paralympisch debuut nadert voor Hoornse zwemmer Bas Takken

Archieffoto Verwachtingen wil zwemmer Bas Takken niet wekken. ,,Maar de finale op de 400 meter vrije slag denk ik wel te halen.’’

HOORN - Bas Takken leeft ontspannen toe naar de Paralympische Spelen. De jonge Hoornse zwemmer is niet obsessief bezig met dat wat komen gaat en hoe hij straks wil presteren. Vooralsnog verloopt zijn hele voorbereiding crescendo. Van plankenkoorts is beslist geen sprake, maar ‘het’ komt nu toch wel echt dichtbij, beseft de West-Fries. Zeker nu hij in Rio de Janeiro is.

Door Marcel Tabbers - 2-9-2016, 20:15 (Update 2-9-2016, 20:15)

Volgens de zeventienjarige zwemmer van ZV Hoorn - geboren met een lichte afwijking aan zijn voeten - is in de Braziliaanse...