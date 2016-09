Beide voetjes weer op de grond na ’historische’ zege van Hollandia

HOORN - Termen als ’historisch’ vielen afgelopen weekend in de kantine van Hollandia na de 8-1 zege op RKHVV. Trainer Charles van Altena blijft er nuchter onder. ,,Het is lekker dat het gebeurt, uitzonderlijk ook. Maar de voetjes moeten weer stevig op de grond want zondag wacht met SWZ alweer een nieuwe tegenstander.’’

,,Bovendien’’, zo vervolgt Van Altena, ,,weten wij zelf donders goed dat we nog flink wat slagen te maken hebben. We zijn nog steeds niet waar we moeten zijn. Dat verbloemt een wedstrijd als dit voor mij niet. Wel is het natuurlijk zo dat je door een dergelijke uitslag twee stappen vooruit zet in plaats van één.’’

Wat de oefenmeester en zijn ploeg te wachten staat in Sneek weet hij niet exact. ,,SWZ is afgelopen jaar gepromoveerd vanuit de eerste klasse en won dit seizoen zelf ook al eens ruim (5-1 tegen De Bataven, red.). Veel ploegen van de andere kant van het IJsselmeer zijn stug en hanteren veel en snel de lange bal. Op dat speltype stellen we ons maar in.’’

VV SWZ-Hollandia begint zondagmiddag om 14 uur.