Westfriesland SEW wil einde maken aan uitvliegend talent

Foto Marcel Rob Tijdens de presentatie werd ook de traditionele teamfoto gemaakt.

NIBBIXWOUD - Stellen dat de jeugdopleiding van Westfriesland SEW tot de top van Nederland behoort is geenszins overdrijven. Met de C-, B- én A-jeugd speelt de handbalclub immers jaarlijks mee om de landstitel. Sinds bij de samenstelling van het vlaggenschip de hand op de knip is gegaan, is de opleiding meer dan ooit de levensader geworden van SEW. Vooralsnog lukt het de Nibbikkers echter niet om van al dat talent een team te smeden waarmee de weg naar boven weer kan worden ingeslagen. Niet in de laatste plaats doordat SEW de grootste talenten de laatste jaren steeds vroegtijdig heeft zien vertrekken. Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Door Vincent Schot v.schot@hollandmediacombinatie.nl - 1-9-2016, 23:31 (Update 1-9-2016, 23:32)