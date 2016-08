Medemblikker tweeling mikt op top-10 tijdens WK inline-skaten

Foto Tims Imaging Rick (rechts) en Kay Schipper tijdens een training met de nationale selectie.

MEDEMBLIK - De stap van de jeugd naar de senioren is in iedere sport groot. Voorbeelden van talenten van wie de nog prille carrière in de knop is geknakt toen zij zich eenmaal op het hoogste niveau moesten meten, zijn er dan ook volop. Inline-skaten vormt hierop geen uitzondering. ,,Toen ik brons won tijdens mijn laatste WK bij de junioren besefte ik heel goed dat dit wel eens mijn laatste plak kon zijn’’, zegt Rick Schipper.

Door Vincent Schot - 31-8-2016, 17:46 (Update 31-8-2016, 18:09)

De tijd heeft inmiddels geleerd dat...