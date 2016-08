Wie wint de koetjesrepen in Enkhuizen?

Frans van der Blonk met Zenito Hanover (rechts) op weg naar de zege in Enkhuizen. Blackpearl Trans R wordt geklopt in de finale.

ENKHUIZEN - Voor de winnaar van de kortebaan in Enkhuizen liggen er traditioneel koetjesrepen klaar. Vorig jaar was het pikeur Frans van der Blonk die hiermee een ereronde mocht maken door de Paktuinen. Donderdag 15 september strijken de harddravers opnieuw neer in Enkhuizen en Van der Blonk is ook dan een kanshebber om na de laatste finalerit de chocolade in ontvangst te nemen.

Door Van onze verslaggever - 29-8-2016, 15:21 (Update 29-8-2016, 15:21)

De winnaar van 2015 deed dit destijds door met Zenito Hanover in de eindstrijd favoriet Blackpearl Trans R te...