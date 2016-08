Hollandia veegt RKHVV van het veld

Foto Marcel Rob Daryl Osborne scoort de 3-0 tegen RKHVV. De aanvaller van Hollandia is deze zondag in totaal goed voor drie treffers.

HOORN - Hollandia heeft zondag een vette driepunter gescoord tegen RKHVV. Op het Julianapark werden de Gelderlanders met 8-1 van het veld geveegd.

Door Robbert Daalder - 28-8-2016, 19:01 (Update 28-8-2016, 19:01)

Misschien was de 1-0 nederlaag van vorige week tegen SJC wel nodig om in de tweede speelronde zo verschrikkelijk hard uit te kunnen halen. Waar de Hoornaars vorige week in Noordwijk nog als een onzekere ploeg binnen de lijnen stonden en er veel te veel fouten werden gemaakt, is het op deze zondag allemaal anders. Hollandia lijkt wakker te...