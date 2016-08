Daba luistert 30e Hemmeromloop op met parcoursrecord

Foto Marcel Rob Tejitu Daba (205) op weg naar een verbetering van het twaalf jaar oude parcoursrecord.

HEM - ,,Een verbetering van het parcoursrecord wordt lastig, máár ze schroeven het tempo op dus wie weet...’’, klinkt het door de geluidsinstallatie als de vijf koplopers van de Hemmeromloop hun eerste van drie rondjes hebben afgelegd. Niet veel later gaat de dertigste editie van de hardloopwedstrijd over tien kilometer inderdaad de boeken in als die waarin er een nieuwe snelste tijd werd genoteerd. Het is echter niet één van de vijf mannen die deze op zijn naam schrijft.

Door Vincent Schot - 28-8-2016, 18:50 (Update 28-8-2016, 18:50)

Opvallend kort achter...