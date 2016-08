Goud en zilver voor West-Friezen tijdens NK inline-skaten

Foto Tims Imaging Ramona Blokker laat Evelien Vijn en Debby Behr achter zich op de puntenkoers.

MEDEMBLIK - Met een grote smile op haar gezicht kwam Ramona Westerhuis zaterdagmiddag over de streep van het vernieuwde wegparcours van ijs- en skeelervereniging Radboud. De inline-skatester uit Blokker had in Medemblik dan ook volop reden tot lachen. Tijdens het Nederlands kampioenschap op de weg voor junioren A en B en kadetten liet het talent zich kronen tot nationaal kampioen op de puntenkoers. Evelien Vijn en Debby Behr vergezelden haar op het podium.

Westerhuis was niet de enige succesvolle West-Fries tijdens het titeltoernooi, waar de junioren de 100 meter en de afvalkoers en de kadetten een 100 meter, one lap en puntenkoers afwerkten.

Bij de junioren B was Jordy van Workum de beste op de afvalkoers. De hardrijder uit Midwoud verwees Tom den Heijer en Mike Dogterom naar zilver en brons.

Bas Meijer viel als derde Radboud-rijder uit deze regio ook in de prijzen. Goud zat er echter niet in voor de kadet uit Westwoud. Zowel op de 100 meter als de one lap moest hij genoegen nemen met de tweede plaats.