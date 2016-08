Een voetbalfeest op De Dres

Foto Marcel Rob Kees Verbeek met zijn zoontje Miles (3) op de foto met ex-international Ronald de Boer.

NIBBIXWOUD - ,,Weet je wat jammer is?’’, begint SEW-voorzitter Herman op den Kelder. ,,Ze hebben de doelen verwisseld. Die van het B-veld horen eigenlijk op het hoofdveld te staan. Die hebben een mooier gevormd net.’’ De uitspraak illustreert hoe gelukkig voetbalclub SEW met het nieuwe complex De Dres is. Want als de vorm van een doelnet je grootste zorg is op het nieuwe onderkomen, zit het wel goed.

Door Pim Soeters - 28-8-2016, 14:27 (Update 28-8-2016, 14:27)

Zaterdagavond werden het hoofdveld en de nieuwe tribune feestelijk geopend met een wedstrijd tussen...