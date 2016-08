52e Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace lijkt tactische strijd te worden

Foto Marjolein Brandt Onder een lichte bries en een zonnetje begonnen de deelnemers vrijdagavond aan de 52e editie van de Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace.

MEDEMBLIK - De 52e editie van de Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace is zaterdagavond rustig van start gegaan. Onder mooie weersomstandigheden, met een zonnetje en een lichte bries, begonnen 552 van de 576 ingeschreven boten in veertien plaatsen rondom het IJsselmeer aan het zeilevenement waarin de deelnemers in een etmaal zoveel mogelijk mijl moeten afleggen.

Verdeeld over vier startgroepen begonnen de deelnemers in de tocht, de wedstrijdklasse, de multihull- en rond- en platbodemklasse aan de race. Populairste startplaats was dit jaar Enkhuizen Noord. In totaal kozen negentig deelnemers dit als vertrekpunt. Sowieso was het IJsselmeer favoriet om te starten, waarschijnlijk vanwege de zwakke windverwachting. Stavoren was een goede tweede met 72 vertrekkende jachten en vanuit Lelystad Zuid gingen 55 boten van start. Het minst aantal deelnemers (10) werd in Enkhuizen Zuid afgeschoten.

De weerberichten voorspellen weliswaar geen al te harde wind, maar zijn de deelnemers wel gunstig gestemd. Vanaf zaterdagmiddag zal hij volgens de voorspellingen uit het oosten waaien, windkracht 2 tot 3. Door de weinige wind lijkt het dan ook vooral een tactische editie te worden. Het snelheidsrecord zal naar verwachting niet worden verbroken, maar in elk geval houdt de wind aan tot aan de finish. Vorig jaar nog viel deze op zaterdag vanaf twee uur ‘s middags volledig weg en haalden veel boten de finish niet meer.

Zaterdag aan het einde van de middag en begin van de avond zullen alle deelnemers finishen voor de kust van Medemblik.