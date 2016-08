Hollandia wacht een pittige beginfase van het seizoen

HOORN - Hollandia begon het seizoen met een 1-0 nederlaag op bezoek bij debutant SJC. Zondag speelt de hoofdklasser thuis tegen RKHVV.

,,Bij vlagen was ons spel goed, lieten we onze potentie zien’’, blikt trainer Charles van Altena terug op de seizoensouverture. ,,Maar het puzzeltje is nog niet in elkaar gevallen. Te vaak is het nog zoeken.’’

Het is iets dat de oefenmeester ook terugziet tijdens de trainingen met zijn jonge selectie, die veel nieuwelingen telt. ,,De eerste tijd wordt het pittig. We...