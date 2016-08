Always Forward en HSV Sport openen seizoen al op zaterdag

HOORN - Over exact een week gaat het nieuwe voetbalseizoen van start. Direct in de eerste speelronde staat er een Hoornse derby op het programma. De vierdeklassers Always Forward en HSV Sport treffen elkaar echter niet op de gebruikelijke zondagmiddag, maar al op zaterdagavond 3 september. De aftrap is om 19 uur.

Bij Forward noemen ze de nieuwe richtlijnen van de KNVB een schot in de roos. ,,Deze maken dat wij deze derby op zaterdagavond kunnen spelen. Na de wedstrijd is er dan volop gelegenheid voor een hapje en een drankje en zal er worden gezorgd voor muziek’’, aldus de gastheren van HSV Sport over de openingsdag van het seizoen.