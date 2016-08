Radboud houdt NK weg jeugd

MEDEMBLIK - Het vernieuwde wegparcours van ijs- en skeelervereniging Radboud doet zaterdag dienst als decor van het NK weg voor jeugd. Tweehonderd rijders uit heel het land komen uit in de categorieën kadetten, junioren B en junioren A.

Om 10 uur beginnen de wedstrijden met een tijdrit over 100 meter. In de middag volgen de one lap voor kadetten, de afvalkoers voor junioren en de puntenkoers voor kadetten.

Radboud heeft met onder meer Jordy van Workum, Anna van den Bos, Danielle Ootes, en Ramona Westerhuis meerdere kanshebbers in huis voor eremetaal.

Aansluitend op het NK volgt een aflossingskoers van een uur, hier doen ook diverse seniorenteams aan mee. Zowel voor deze wedstrijd als het NK is de entree vrij.