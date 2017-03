Ook tweede ’spookgoal’ tegen Kras/Volendam blijft staan

VOLENDAM - De eindstand van de handbalwedstrijd in de eredivisie tussen Hurry Up en Kras/Volendam blijft zoals-ie was: 27-27.

In de wedstrijd, die op zaterdag 4 maart in Zwartemeer werd gespeeld, scoorde de thuisclub in de slotseconde de gelijkmaker. De arbiters keurden het doelpunt aanvankelijk af, omdat het na het eindsignaal zou zijn gemaakt. Terwijl de Volendammers de overwinning al vierden, werd de beslissing echter teruggedraaid.

Volendam ging in protest tegen de gang van zaken, maar de tuchtcommissie heeft nu nul op rekest...