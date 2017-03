WBSV mist ook tegen winnend Purmerland weer de nodige ervaring

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas WBSV-doelman Mark Schipper heeft de bal te pakken voordat Mano Oosterbaan (rechts) gevaarlijk kan worden. Guido Zeeman (midden) assisteert zijn keeper.

PURMERLAND - Na acht minuten was het duel tussen Purmerland en WBSV reeds beslist. De thuisploeg had een 2-0 voorsprong te pakken en voor het laaggeklasseerde WBSV leek er geen eer te behalen. Een monsterscore lag in het verschiet, maar uiteindelijk liep de score niet verder dan tot 3-0 op.

Door Gideon Smit - 12-3-2017, 19:59 (Update 12-3-2017, 19:59)

Zes wedstrijden nog speelt WBSV voordat het seizoen voorbij is. Zes wedstrijden waarin niets dan prestige afgedwongen kan worden. Om het afscheid van trainer Elroy van den Broek nog enigszins kleur te...